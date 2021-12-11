Макс Ферстаппен
Льюис Хэмилтон
Формула 1
Поделиться:
Комментарии:
0
#Макс Ферстаппен #Льюис Хэмилтон #Формула 1

Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Абу Даби. Хэмилтон занял второе место

3 часа назад

12 декабря состоится финальная гонка сезона Формулы 1. 11 декабря прошла квалификация к этой гонке. В первых двух квалификациях лучший результат показывал Льюис Хэмилтон. А вот топ-5 итоговой квалификации:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

3. Серхио Перес («Ред Булл»)

4. Валттери Боттас («Мерседес»).

4. Карлос Сайнс («Феррари»).

Топ-10:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Характер Ферстаппена – 🌪️: орал на партнеров, толкал отца, чуть не подрался с соперником, а «Ред Булл» даже запретил ему материться
Важнейшая гонка Формулы 1 за полвека – почему вы должны за ней следить, даже если ничего не понимаете. Здесь мы все объясним
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Макс Ферстаппен
#Льюис Хэмилтон
#Формула 1