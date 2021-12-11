Макс Ферстаппен
Льюис Хэмилтон
Формула 1
Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Абу Даби. Хэмилтон занял второе место
3 часа назад
12 декабря состоится финальная гонка сезона Формулы 1. 11 декабря прошла квалификация к этой гонке. В первых двух квалификациях лучший результат показывал Льюис Хэмилтон. А вот топ-5 итоговой квалификации:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
3. Серхио Перес («Ред Булл»)
4. Валттери Боттас («Мерседес»).
4. Карлос Сайнс («Феррари»).
Топ-10:
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые