В прошлом году Гран-при Абу-Даби выиграл Ферстаппен, но Хэмилтон побеждал на нем пять раз. У «Мерседеса» была серия из шести побед

12 декабря состоится Гран-при Абу-Даби. Это последняя гонка сезона, после которой определится чемпион Формулы 1. Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен набрали одинаковое количество очков – по 369,5.

Ферстаппен выиграл девять гонок за сезон, Хэмилтон – восемь. При равенстве очков Ферстаппен станет чемпионом

Гран-при Абу-Даби проводится с 2009 года. За это время было 12 гонок:

Ферстаппен только раз побеждал в ней – это случилось в 2020 году. Тогда Хэмилтон занял третье место.

Хэмилтон выигрывал пять раз – это лучший показатель. Последняя победа была в 2019 году, когда Ферстаппен стал вторым.

После Гран-при Абу-Даби Хэмилтон может стать самым титулованным гонщиком Формулы 1 (восемь чемпионств), а Ферстаппен – впервые выиграть сезон.

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Прогноз на Гран-при Абу-Даби