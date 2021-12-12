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#Формула 1 #Льюис Хэмилтон #Макс Ферстаппен

Ферстаппен выиграл девять гонок за сезон, Хэмилтон – восемь. При равенстве очков Ферстаппен станет чемпионом

2 часа назад

12 декабря в Абу-Даби пройдет финальный Гран-при сезона-2021. После него определится чемпион Формулы 1. Сейчас Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон имеют одинаковое количество очков – 369,5.

В прошлом году Гран-при Абу-Даби выиграл Ферстаппен, но Хэмилтон побеждал на нем пять раз. «Мерседес» – 7 раз из 12

Только в четырех гонках сезона победителями становились не Ферстаппен или Хэмилтон. По разу побеждали Валтерри Боттас, Серхио Перес, Даниэль Риккардо и Эстебан Окон.

Перед последней гонкой Ферстаппен выигрывал девять раз и 17 раз попадал на подиум, у Хэмилтона восемь побед и 16 подиумов. При данном равенстве очков чемпионом станет Ферстаппен.

  • Рекорд Хэмилтона по очкам за сезон – 413. Это было в 2019 году.
  • Этот сезон стал для Ферстаппена лучшим. В 2019 году у него было 278 очков.

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Источник:
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