Гонка Формулы 1 продлилась три круга из-за дождя. Ферстаппен объявлен победителем

Гонка Формулы 1 на Гран-при Бельгии досрочно завершилась из-за дождя. Старт несколько раз переносился. В итоге гонщики проехали три круга за машиной безопасности.

Победителем объявлен Макс Ферстаппен. Важно, что при таком завершении гонки пилоты получают половинчатые очки. Их возможный результат делится на два.

Поэтому результаты такие:

1 место. Макс Ферстаппен – 12,5 очка

2 место. Джордж Расселл – 9

3 место. Льюис Хэмилтон – 7,5

4 место. Даниэль Риккардо – 6,5

5 место. Себастьян Феттель – 5

6 место. Пьер Гасли – 4

7 место. Эстебан Окон – 3

8 место. Шарль Леклер – 2

9 место. Николас Латифи – 1

10 место. Карлос Сайнс – 0,5

Ферстаппен впервые в карьере выиграл в Бельгии. Рассел взял первый подиум в Формуле 1.