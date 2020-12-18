Серхио Перес
Формула 1
Макс Ферстаппен
Ред Булл
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#Серхио Перес #Формула 1 #Серхио Перес #Макс Ферстаппен #Ред Булл

«Ред Булл» объявил о переходе Серхио Переса

вчера, 18:18

Для Серхио Переса сезон-2020 был последним в составе «Рейсинг Пойнт». Его Перес завершил на четвертом месте в личном зачете. Но еще в середине сезона он объявил об уходе из команды.

Сейчас «Ред Булл» сообщил о переходе Переса. Не так давно он объявил об уходе Албона – теперь Перес будет напарником Макса Ферстаппена.

При этом Албон не ушел полностью из «Ред Булла». В следующем сезоне он будет резервным пилотом в команде.

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