«Ред Булл» объявил о переходе Серхио Переса

Для Серхио Переса сезон-2020 был последним в составе «Рейсинг Пойнт». Его Перес завершил на четвертом месте в личном зачете. Но еще в середине сезона он объявил об уходе из команды.

Сейчас «Ред Булл» сообщил о переходе Переса. Не так давно он объявил об уходе Албона – теперь Перес будет напарником Макса Ферстаппена.

При этом Албон не ушел полностью из «Ред Булла». В следующем сезоне он будет резервным пилотом в команде.