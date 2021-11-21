Формула 1
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Фернандо Алонсо
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#Формула 1 #Льюис Хэмилтон #Макс Ферстаппен #Фернандо Алонсо #Мерседес #Ред Булл

Хэмилтон – победитель Гран-при Катара. Алонсо впервые с 2014 года добрался до подиума

2 часа назад

21 ноября в Катаре состоялся местный Гран-при Формулы 1. Топ-3 по его итогам:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

3. Фернандо Алонсо («Альпин»).

  • Для Фернандо Алонсо (чемпион Формулы 1 в 2005-м и в 2006-м) это первый подиум с 2014 года.
  • Для Хэмилтона это шестая победа в сезоне и вторая подряд.
  • Никита Мазепин завершил гонку на 18-м месте.
  • Сошли два пилота: Николас Латифи («Уильямс») и Валттери Боттас («Мерседес»).
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Источник:
Гол
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