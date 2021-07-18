Формула 1
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#Формула 1 #Льюис Хэмилтон #Макс Ферстаппен #Шарль Леклер #Валтери Боттас

Хэмилтон – победитель Гран-при Великобритании. После столкновения с ним вылетел Ферстаппен

2 часа назад

Так выглядит тройка призеров после гонки на Гран-при Великобритании в Формуле 1:

1. Льюис Хэмилтон

2. Шарль Леклер

3. Валтери Боттас

На первом круге столкнулись Хэмилтон и Ферстаппен. После этого в гонке были красные флаги – кран убирал разбитую машину Ферстаппена.

Хэмилтон победил, хотя получил штраф в 10 секунд. Он лидировал в гонке всего три круга.

Никита Мазепин снова не набрал очки в Формуле 1. Но уже известно, что в следующем сезоне он останется в составе «Хаас».

Ферстаппен по-прежнему лидирует в сезоне Формулы 1, но Хэмилтон сократил дистанцию до семи очков.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Формулы 1
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