Кими Райкконен
Райкконен вылетел из гонки в последнем Гран-при в карьере
час назад
Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен на Гран-при Абу-Даби сошел с гонки на 29-м круге из-за проблем с тормозами.
Твиттер «Альфа Ромео» прокомментировал ситуацию: «Мы хотели, чтобы последняя гонка Кими прошла не так. Но еще раз большое спасибо за это прекрасное путешествие. Мы всегда будем по тебе скучать!»
- Райкконену 42 года. После этой гонки он завершит карьеру. Об этом решении Райкконен сказал в сентябре.
- Райкконен выступает в Формуле 1 с 2001 года. В 2007 году он стал чемпионом мира.
- На данный момент Райкконен набрал 10 очков и занимает 16-е место. Худший результат в сезоне был в 2020 году, когда он стал 16-м, но набрал четыре очка.
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