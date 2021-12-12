Райкконен вылетел из гонки в последнем Гран-при в карьере

Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен на Гран-при Абу-Даби сошел с гонки на 29-м круге из-за проблем с тормозами.

Твиттер «Альфа Ромео» прокомментировал ситуацию: «Мы хотели, чтобы последняя гонка Кими прошла не так. Но еще раз большое спасибо за это прекрасное путешествие. Мы всегда будем по тебе скучать!»