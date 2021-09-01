Кими Райкконен
Райкконен завершит карьеру после окончания сезона. Ему 41 год
01 сентября, 21:34
Об этом Кими Райкконен объявил в инстаграме:
«Вот и все. Это будет мой последний сезон в Формуле 1. Это решение я принял еще во время зимнего перерыва. Оно далось мне тяжело, но я решил, что по окончании этого сезона мне нужно попробовать что-то новое».
Кими Райкконену 41 год. Он с 2019 года выступает за команду «Альфа Ромео». В этом сезоне он набрал два очка и занимает 17-е место в турнирной таблице.
Райкконен начал карьеру в Формуле 1 в 2001 году. Главное достижение – чемпионство в 2007 году.
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