Райкконен завершит карьеру после окончания сезона. Ему 41 год

Об этом Кими Райкконен объявил в инстаграме:

«Вот и все. Это будет мой последний сезон в Формуле 1. Это решение я принял еще во время зимнего перерыва. Оно далось мне тяжело, но я решил, что по окончании этого сезона мне нужно попробовать что-то новое».

Кими Райкконену 41 год. Он с 2019 года выступает за команду «Альфа Ромео». В этом сезоне он набрал два очка и занимает 17-е место в турнирной таблице.

Райкконен начал карьеру в Формуле 1 в 2001 году. Главное достижение – чемпионство в 2007 году.