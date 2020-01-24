НБА теперь в Париже. В следующем сезоне сыграют один матч там же, и событие уже поддержали 15 крупных спонсоров (и НБА гордится этим)

Об этом сообщил комиссар НБА Адам Сильвер. С 2011 года НБА стабильно проводит по одной игре в Лондоне. В этом сезоне матч переехал в Париж, в следующем году НБА также проведет еще одну игру в Париже.

В этом сезоне в Париже сыграли «Шарлотт» и «Милуоки» – в следующем возможны некоторые изменения. Также Сильвер заявил: «Любой европейский город мечтает о матче НБА. Мы не просто появимся в Париже. Мы будем договариваться с городами из Испании, Италии и Германии – там уже заинтересовались идеей о проведении матча НБА».

По словам Ральфа Ривера (генеральный директор европейского отдела НБА), лига не останется в Париже на 8 сезонов (как это было в Лондоне). В планах – посещать новые города и подписывать контракты с новыми спонсорами. Как показал случай с Парижем, перенос матча НБА в европейский город стал хорошей идеей. За год до проведения матча НБА уже подписала 15 спонсорских контрактов. Самые крупные компании – Louis Vouitton, Beats, Nike, Tissot, 2K и BeIN Sports.