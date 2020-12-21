Богдан Богданович
НБА
баскетбол
Милуоки (б)
Сакраменто
НБА лишила «Милуоки» пика второго раунда драфта-2022 из-за попытки подписать Богдановича
2 часа назад
Об этом сообщил инсайдер НБА Эдриан Воджнаровски. И показал документ:
В ноябре «Милуоки» и «Сакраменто» договорились о сделке по Богдану Богдановичу, но выяснилось, что «Милуоки» согласовал контракт защитника заранее. По правилам лиги, контакты с игроком до открытия трансферного окна запрещены.
Богданович в новом сезоне будет выступать за «Атланту».
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