НБА лишила «Милуоки» пика второго раунда драфта-2022 из-за попытки подписать Богдановича

В ноябре «Милуоки» и «Сакраменто» договорились о сделке по Богдану Богдановичу, но выяснилось, что «Милуоки» согласовал контракт защитника заранее. По правилам лиги, контакты с игроком до открытия трансферного окна запрещены.

Богданович в новом сезоне будет выступать за «Атланту».