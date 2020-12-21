Богдан Богданович
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баскетбол
Милуоки (б)
Сакраменто
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#Богдан Богданович #баскетбол #НБА #Милуоки (б) #Сакраменто

НБА лишила «Милуоки» пика второго раунда драфта-2022 из-за попытки подписать Богдановича

2 часа назад

Об этом сообщил инсайдер НБА Эдриан Воджнаровски. И показал документ:

В ноябре «Милуоки» и «Сакраменто» договорились о сделке по Богдану Богдановичу, но выяснилось, что «Милуоки» согласовал контракт защитника заранее. По правилам лиги, контакты с игроком до открытия трансферного окна запрещены.

Богданович в новом сезоне будет выступать за «Атланту».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Зато вот какой трансфер завлек
Трансфер года в НБА – обмен двух звездных заноз в заднице. И как мы до такого докатились?
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