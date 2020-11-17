Богдан Богданович
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Сакраменто
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#Богдан Богданович #НБА #баскетбол #Милуоки (б) #Сакраменто

Богданович перейдет из «Сакраменто» в «Милуоки»

17 ноября, 10:12

Карьера сербского защитника Богдана Богдановича:

  • С 2010-го по 2014-й играл за «Партизан».
  • 2014-2017 – за «Фенербахче».
  • С 2017-го выступает за «Сакраменто».

За три сезона с «Сакраменто» он ни разу не вышел в плей-офф НБА. В конце прошлого сезона у него закончился контракт с клубом.

Главный инсайдер по НБА – журналист ESPN Эдриан Воджнаровски – пишет, что теперь Богданович перейдет в «Милуоки». Взамен «Сакраменто» получит Эрсана Ильясову, Ди Джей Уилсона и Донте Дивинченцо.

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