Милуоки (б)

Лента
Материалы
Новости
Не теряйте за Яннисом другого героя чемпионства. Он пашет в «Милуоки» уже восемь лет и менялся под влиянием стрельбы в церкви родного города
#Крис Миддлтон
Тест про чемпиона НБА из одного вопроса. Как правильно написать фамилию Янниса?
#Яннис Адетокумбо
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
«Милуоки» подписал брата Янниса. Кумовство, не?
#Танасис Адетокумбо
Почти все лучшие игроки НБА – европейцы. MVP турнира стал не американец впервые за 11 сезонов
#НБА