Ярость Янниса в матче НБА: порванная майка, сломанный щит с чужим лого. Зато команда победила
В матче НБА «Милуоки» выиграл 121:119 у «Оклахомы». Звездой вечера был форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, который набрал 35 очков. Также на его счету 16 подборов и 9 передач.
Яннис запомнился не только результативностью, но и двумя приступами злости в этой игре. Сначала порвал себе майку после промаха со штрафного.
А в перерыве вынес сильным ударом щит с логотипом «Оклахомы». К этому моменту его команда уступала несколько очков.
«Спросил Янниса, удивился ли он, что щит треснул. Он ответил: «Я б удивился, если б он не треснул», – рассказал журналист The Athletic Эрик Нем. Сам баскетболист предложил после матча возместить ущерб.
Кстати, на прошлой неделе Адетокумбо установил историческое достижение – он первым в НБА набрал не менее 200 очков, выполнил не менее 100 подборов, а также отдал не менее 50 передач в первых восьми играх сезона.
«Милуоки» сейчас идет вторым после «Хьюстона» в таблице регулярного чемпионата НБА. Из шести ноябрьских матчей клуб уступил лишь в одном – против «Юты».