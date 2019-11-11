Ярость Янниса в матче НБА: порванная майка, сломанный щит с чужим лого. Зато команда победила

«Спросил Янниса, удивился ли он, что щит треснул. Он ответил: «Я б удивился, если б он не треснул», – рассказал журналист The Athletic Эрик Нем. Сам баскетболист предложил после матча возместить ущерб.

Кстати, на прошлой неделе Адетокумбо установил историческое достижение – он первым в НБА набрал не менее 200 очков, выполнил не менее 100 подборов, а также отдал не менее 50 передач в первых восьми играх сезона.

«Милуоки» сейчас идет вторым после «Хьюстона» в таблице регулярного чемпионата НБА. Из шести ноябрьских матчей клуб уступил лишь в одном – против «Юты».