Арену клубов НБА в Лос-Анджелесе затопило водой. В соцсетях считают это кармой певицы Тейлор Свифт
В США пострадал «Стэйплс-Центр» в Лос-Анджелесе. Это домашняя арена клуба НХЛ («Кингз») и команд НБА («Клипперс», «Лейкерс»), и в ней затопило пресс-центр.
Забавно и немного странно, что случилось это ровно через 20 лет и один день после официального открытия арены – 18 октября 2019 года.
Почему эта проблема возникла и удалось ли ее оперативно решить – пока неизвестно, комментариев никто не дает. «Клипперс» и «Лейкерс» как раз играют друг с другом в следующем матче, но через пять дней, а вот «Кингз» принимают «Калгари» в НХЛ уже 20-го числа.
В комментариях к видео с дождем в пресс-центре многие в шутку предполагают, что причина – в знаменитой певице Тейлор Свифт. Чаще всего встречается слово Tayvoodoo – так негласно называют наказание кого-либо из знаменитостей, кто обидит Тейлор. Считается, что те, кто скандалил с певицей, либо плохо себя чувствовали потом, либо резко теряли в популярности. Речь о Канье Уэсте, Кэти Перри, Ким Кардашьян и Джастине Бибере.
При чем тут Свифт и «Стэйплс-Центр»? Хоккеисты «Кингз» проиграли пять из семи стартовых матчей НХЛ. В 2014-м они последний раз выигрывали Кубок Стэнли, через год Тейлор Свифт получила именной баннер на этой арене, а результаты хоккейного клуба заметно ухудшились. Фанаты суеверно связали два события.
В общем, болельщики до сих пор были против баннера, руководство клуба их наконец послушало, но снимать баннер не стало – договорились, что просто будут перекрывать его на домашних матчах. Карма Тейлор в действии, так считают пользователи. Кто-то даже говорит об этом всерьез.