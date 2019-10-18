Арену клубов НБА в Лос-Анджелесе затопило водой. В соцсетях считают это кармой певицы Тейлор Свифт

Почему эта проблема возникла и удалось ли ее оперативно решить – пока неизвестно, комментариев никто не дает. «Клипперс» и «Лейкерс» как раз играют друг с другом в следующем матче, но через пять дней, а вот «Кингз» принимают «Калгари» в НХЛ уже 20-го числа.

В комментариях к видео с дождем в пресс-центре многие в шутку предполагают, что причина – в знаменитой певице Тейлор Свифт. Чаще всего встречается слово Tayvoodoo – так негласно называют наказание кого-либо из знаменитостей, кто обидит Тейлор. Считается, что те, кто скандалил с певицей, либо плохо себя чувствовали потом, либо резко теряли в популярности. Речь о Канье Уэсте, Кэти Перри, Ким Кардашьян и Джастине Бибере.

При чем тут Свифт и «Стэйплс-Центр»? Хоккеисты «Кингз» проиграли пять из семи стартовых матчей НХЛ. В 2014-м они последний раз выигрывали Кубок Стэнли, через год Тейлор Свифт получила именной баннер на этой арене, а результаты хоккейного клуба заметно ухудшились. Фанаты суеверно связали два события.