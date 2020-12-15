Яннис Адетокумбо
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#Яннис Адетокумбо #НБА #баскетбол #Милуоки (б)

Яннис остается в «Милуоки». Его продление контракта – крупнейшая сделка в истории НБА

15 декабря, 21:41

www.imago-images.de/Global Look Press

Журналист The Athletic Шэмс Чарания рассказал в твиттере, что Яннис Адетокумбо остается в «Милуоки»

Он продлевает контракт еще на пять лет, за которые заработает 228,3 миллиона долларов.

Чарания называет такое продление контракта крупнейшей финансовой сделкой в истории НБА. В течение ближайших шести сезонов Яннису гарантирована выплата 256 миллионов долларов.

Яннис Адетокумбо выступает за «Милуоки» с 2013 года. Клуб выбрал его на драфте под 15-м номером.

Яннис четыре раза попадал на матч звезд НБА и дважды признавался самым ценным игроком лиги. Сезон-2019/20 он закончил в статусе лучшего игрока обороны. 

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