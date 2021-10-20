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Баскетболист
Яннис Адетокумбо
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Яннис Адетокумбо
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Баскетбол
Абдул-Джаббар, Нэш, Дюрэнт – в списке 75 лучших игроков в истории НБА
#НБА
20 октября 2021, 13:55
Баскетбол
Яннис выполнил обещание семилетней давности, выиграв НБА с «Милуоки». В 2014-м он заверил, что не уйдет без титула
#Яннис Адетокумбо
21 июля 2021, 14:12
Баскетбол
После чемпионства «Милуоки» у троих братьев Адетокумбо есть титул НБА. Это первая такая семья в истории лиги
#НБА
21 июля 2021, 11:01
Баскетбол
Яннис – MVP финала НБА. В решающем матче он набрал 50 очков
#Яннис Адетокумбо
21 июля 2021, 08:48
Баскетбол
«Милуоки» выиграл у «Финикса» в третьем финальном матче НБА. В серии побеждает «Финикс» – 2-1
#НБА
12 июля 2021, 12:03
Баскетбол
Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый баскетболист НБА. Три звезды «Бруклина» вошли в десятку
#Леброн Джеймс
31 января 2021, 22:22
Баскетбол
Яннис остается в «Милуоки». Его продление контракта – крупнейшая сделка в истории НБА
#Яннис Адетокумбо
15 декабря 2020, 21:41
Политика
Адетокумбо, Осака и Рапино вошли в список 100 самых влиятельных людей года
#Яннис Адетокумбо
23 сентября 2020, 15:54
Баскетбол
Адетокумбо во второй раз подряд стал MVP сезона в НБА
#Яннис Адетокумбо
18 сентября 2020, 19:02
Баскетбол
Яннис Адетокумбо травмировался в четвертой игре серии против «Майами»
#Яннис Адетокумбо
06 сентября 2020, 23:29
Баскетбол
Яннис ударил головой соперника и удалился во второй четверти матча
#Яннис Адетокумбо
12 августа 2020, 10:55
Баскетбол
НБА объявила стартовые пятерки на Матч звезд. Капитаны – Яннис и Леброн
#НБА
24 января 2020, 11:48
Футбол
Ярость Янниса в матче НБА: порванная майка, сломанный щит с чужим лого. Зато команда победила
#НБА
11 ноября 2019, 12:41