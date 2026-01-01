Яннис Адетокумбо

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Не теряйте за Яннисом другого героя чемпионства. Он пашет в «Милуоки» уже восемь лет и менялся под влиянием стрельбы в церкви родного города
#Крис Миддлтон
Тест про чемпиона НБА из одного вопроса. Как правильно написать фамилию Янниса?
#Яннис Адетокумбо
Леброн заработал за карьеру больше миллиарда, Карри опережает всех по зарплате. Главное из рейтинга Forbes
#НБА
Клубы и главные люди НБА − через режиссеров, которым подойдут их истории. Леброн − Скорсезе, «Хьюстон» − Нолан, Кавай − Финчер
#кино
10 необычных способов провести карантин от спортсменов: делать скворечник, стричь газон с линейкой, покорять тикток
#коронавирус
Не нашел в составе США Леброна и других звезд. Выяснил, что они сами отказались от ЧМ
#США
«Милуоки» подписал брата Янниса. Кумовство, не?
#Танасис Адетокумбо
Почти все лучшие игроки НБА – европейцы. MVP турнира стал не американец впервые за 11 сезонов
#НБА
Самые удобные итоги регулярки НБА. Все-все клубы – в одном твите
#НБА
#НБА