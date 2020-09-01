Польша
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Паулу Соуза
П. Соуза
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Сборные показали новые формы: у Португалии отсылка к Gucci, у Франции – к победе на ЧМ, Норвегия показывает ледники
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#Португалия
01 сентября 2020, 17:50
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В Польше любят не только Левандовски. Второй по популярности игрок лечился от зависимости, играл у Слуцкого и снимается в кино
#Камиль Гросицки
07 февраля 2020, 20:36
# новости спорта
Левандовски не сыграет за Польшу против Англии, но пропустит не больше 10 дней
29 марта, 14:37
Лунин убежал из ворот – Пентек забил издалека в пустые. Так Польша забила победный гол Украине
12 ноября 2020, 00:15
Рыбус заразился коронавирусом – об этом сказал тренер сборной Польши
06 октября 2020, 22:30
Чемпионат Польши возобновится 29 мая и завершится 19 июля
26 апреля 2020, 11:52
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59