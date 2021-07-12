Англичане сняли серебрянные медали сразу же после награждения. Как относитесь: этично ли так делать?
Проиграв финал Евро-2020, англичане получили на награждении серебряные медали. В трансляции было заметно, как они один за другим снимали их сразу после вручения.
Как пишет Daily Mail, только восемь представителей английской сборной не стали этого делать: Пикфорд, Магуайр, Мингс, Рэмсдейл, Джонстон, Стерлинг, Хендерсон и Гарет Саутгейт. Все три вратаря, два основных игрока, два запасных плюс тренер.
На фото можно увидеть еще и Стоунза.
Реакция в Англии неоднозначная. Например, актер Лоуренс Фокс резко раскритиковал такие жесты: «Вы проиграли. Уважайте тех, кто вас обыграл, потерпите десять ярдов, прежде чем снять медаль. Обиженные неудачники».
После решения Саутгейта о пенальтистах и хулиганстве фанатов перед матчем следующей темой для обсуждения стало именно снятие медалей.
Аргументы тех, кто выступал против такого жеста:
✔️ Это похоже на пренебрежение к соперникам.
✔️ Это выглядит по-детски.
✔️ Они ничего и близко не выигрывали на уровне сборных, чтобы так относиться к медалям.
✔️ Так не делается. Например, на награждении на Олимпиаде серебряный и бронзовый призер с себя медали не срывают.
Аргументы тех, кто не видел ничего страшного в таком жесте:
✔️ Эмоции – часть игры, разочарование скрывать не стоит.
✔️ Они – проигравшие в финале, в целом, нет никакого смысла носить медали за второе место.
✔️ Радоваться медали или нет – личное дело каждого.
✔️ Мир меняется – сейчас снимать серебряные медали становится нормальным, и это часто видно после награждений на финалах.
Игроки снимали медали и раньше. Даже давно. Например, после финала Лиги чемпионов в 1999-м, когда «Бавария» пропустила дважды на последних минутах от «МЮ», Лотар Маттеус снял медаль финалиста, еще не спустившись с постамента.
В дальнейшем такие жесты были редкостью, но в последних финалах снятие медалей можно наблюдать все чаще. Например, большинство игроков в проигравшем Лигу Европы «МЮ» это сделали. Как и несколько игроков уступившего в финале ЛЧ «Ман Сити». Немного странно это выглядело, когда медали снимали игроки, практически не выходившие на поле в сезоне еврокубка.
Интересно, что более опытные игроки вроде Кавани или Агуэро поступать так не стали. Как, например, и Хосеп Гвардиола.
А Неймару на Кубке Америки с серебряной медалью было некомфортно.
Роналду в 2019-м не захотел носить медаль финалиста Суперкубка Италии.
В футболе нет четких правил по ношению медалей. В хоккее на юниорском чемпионате мира возмутилась ИИХФ – наказала проигравших в финале шведов за то, что они выкинули медали на трибуны. Игроки были дисквалифицированы на несколько матчей, потому что по правилам они должны носить медали во время церемонии закрытия. ИИХФ назвала поступок шведов неуважительным по отношению к зрителям и соперникам.
Так было и на ЧМ по регби в 2019-м: англичане проиграли финал и срывали с себя медали, а кто-то даже отказывался их надевать. В соцсетях английские фанаты такое раскритиковали.
Этические вопросы все равно возникают:
❓ Что спортсмены выражают этим жестом?
❓ Они так расстроены из-за поражения?
❓ Не выглядит ли это неуважительным со стороны?
❓ Нормально ли это в целом?
❓ Есть ли вообще смысл в награждении серебряными медалями, особенно если это касается одноматчевых турниров вроде Суперкубка?
У авторов «Гола» есть два разных мнения.
Валера Полевиков: «Не вижу ничего ужасного в том, чтобы снять с шеи серебряные медали после награждения. У футболиста один из худших профессиональных дней – он проиграл финал. Почему он должен думать об этике награждения? И есть ли такая этика?
Я знаю одно: в финале есть самые счастливые люди на земле и самые несчастные. Такова природа финала: все – победителям; и огромное ничего + боль – проигравшим. И легко представить, как они воспринимают награждение серебром – как церемонию их лузерства.
Мы привыкли говорить, что футбол – это эмоции. Так почему футболисты должны их подавлять, когда им бесконечно неприятно и больно? Жест снятия медали – жест непримирения с поражением, досады от него. И у футболистов нет обязательства это скрывать».
Михаил Морозов: «Не вижу ничего общего между проявлением эмоций и снятием медалей. Раньше – возможно, потому что это происходило разово. Сейчас – обычный стадный эффект и показуха, потому что так делают все: посмотрите, как мне плохо. Чем больше бизнеса в футболе, тем больше показушности. А хочется больше чистых эмоций.
Особенно странно видеть такие жесты от людей, подавляющее большинство которых, если брать состав той же сборной Англии, ничего не выигрывало на международной арене ни со сборной, ни с клубами, чтобы выбирать, какие медали им подходят, а какие – нет.
Церемония теперь выглядит совершенно бесполезно.
УЕФА же на это не обращает никакого внимания, но здесь как раз нет ничего удивительного. Гораздо проще бесконечно заявлять об уважении и заниматься ничего не значащами призывами, чем приучать к нему поступками и действиями».
Что думаете вы?