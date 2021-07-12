Англичане сняли серебрянные медали сразу же после награждения. Как относитесь: этично ли так делать?

Проиграв финал Евро-2020, англичане получили на награждении серебряные медали. В трансляции было заметно, как они один за другим снимали их сразу после вручения.

Как пишет Daily Mail, только восемь представителей английской сборной не стали этого делать: Пикфорд, Магуайр, Мингс, Рэмсдейл, Джонстон, Стерлинг, Хендерсон и Гарет Саутгейт. Все три вратаря, два основных игрока, два запасных плюс тренер.

На фото можно увидеть еще и Стоунза.