Гол
Евро-2020
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#Гол #Евро-2020

16+7 текстов «Гола» про географию, культуру и особенности стран Европы

7 часов назад
Автор:
Роман Абрамов

Во время чемпионата Европы мы много писали не только про футболистов, события, игру – но еще про страны, их историю, уникальность, политику, даже флаги и гимны. Потому что одно из главных правил «Гола» формулируется так: спорт – это часть единой поп-культуры и просто еще один способ познания мира. 

В этой подборке вечные тексты о странах, которые мы навыпускали за месяц Евро. Читайте их в транспорте, за завтраком, перед сном, на унитазе или как угодно еще. И когда угодно еще – они интересны без инфоповодов и актуальны в любое время. 

Спасибо, что вы с нами. Вперед.

ИТАЛИЯ 🇮🇹

Почему итальянцы так любят жестикулировать? Почему они показывают сложенные пальцы? Мы проследили историю народа и заодно собрали список главных жестов

АНГЛИЯ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Как хорошо вы знаете английскую музыку? Тест с песнями Queen, The Beatles, Боуи и других легенд

ДАНИЯ 🇩🇰

Необычная Дания. Первой ввела однополые браки, зарабатывает на свиньях, показывает кино на датском с субтитрами и засыпает холостяков корицей

Флаг Дании – старейший в мире. Зачем историки учат, что он упал с неба? И почему такой же крест на флагах всей Скандинавии?

Секреты лего – главного изобретения Дании. Сколько стоит самый дорогой набор. Почему так больно наступать на детальки. Правда ли лица человечков стали злее

ИСПАНИЯ 🇪🇸

В гимне Испании нет слов – и уже 260 лет никто не может их придумать

НИДЕРЛАНДЫ 🇳🇱

Вижу, что Нидерланды отказались от названия Голландия. А нам можно? Как правильно? В чем разница?

ШВЕЙЦАРИЯ 🇨🇭

Почему у всех стран флаги прямоугольные, а у Швейцарии – квадратный

ФРАНЦИЯ 🇫🇷

Почему петух – главный символ Франции. Повлияли галлы, церковь, революционеры и полиция

СЛОВЕНИЯ 🇸🇮 (И СЛОВАКИЯ 🇸🇰)

Словакия или Словения. Вы отличаете одну страну от другой? Тест

УЭЛЬС 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

●  Валлийский – сложный язык, которым не владеет даже половина Уэльса. Англичане притесняли его – и валлийцы прошли через порки в школах и голодовки

БЕЛЬГИЯ 🇧🇪

Бельгия – страна из двух частей: два языка, два народа, две культуры. Как это устроено? Они там не ругаются? Причем тут Наполеон?

ПОРТУГАЛИЯ 🇵🇹

Как Криштиану Роналду набрал 300 млн подписчиков в инстаграме – первым в истории человечества. Тут вся аналитика

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 🇲🇰

Почему Македония – это Северная Македония? Где просто Македония? И причем тут Россия?

ШОТЛАНДИЯ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Почему Шотландия – часть Великобритании? Как она потеряла независимость? Насколько свободна внутри страны? И почему сейчас очень близка ее вернуть?

ВЕНГРИЯ 🇭🇺

Венгрия – нестандартная евространа в вопросах ЛГБТ. Она уже запретила смену пола, однополые браки, «гей-пропаганду» – и ругается со всем Евросоюзом

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Продолжение и бонус. Еще 7 текстов о европейских странах. Они никак не связаны с Евро-2020, но тоже раскрывают культуру и особенности и интересны всегда.

 

МАЛЬТА 🇲🇹

Однажды Мальта чуть не стала частью России. Еще там Горбачев и Буш закончили холодную войну, а сейчас – запрещены аборты

ИРЛАНДИЯ 🇮🇪

Трилистник – вечный символ Ирландии. Сегодня он везде. По легенде, так Святой Патрик объяснял кельтам христианство

БЕЛАРУСЬ 🇧🇾

Бело-красно-белый флаг – символ белорусского протеста. Как он был государственным, но стал оппозиционным

РУМЫНИЯ 🇷🇴, МОЛДАВИЯ 🇲🇩, АНДОРРА 🇦🇩

У Румынии, Андорры и Молдавии очень (очень!) похожие флаги. Как их быстро различать?

БОЛГАРИЯ 🇧🇬

Болгарский перец на самом деле не из Болгарии. Почему тогда мы зовем его болгарским?

АРМЕНИЯ 🇦🇲 И АЗЕРБАЙДЖАН 🇦🇿

Почему вообще Азербайджан и Армения конфликтуют? Объяснение в 5 абзацах

ИСЛАНДИЯ 🇮🇸

Песня с «Оскара» парализовала целый город в Исландии: поют ее в церквях и школах, а мэр объявил выходной для всех

Все фото: imago sportfotodienst, sven simon, zumapress, National Media Museum / global look press
Автор:
Роман Абрамов
Главред «Гола». Это он во всем виноват.
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