16+7 текстов «Гола» про географию, культуру и особенности стран Европы
Во время чемпионата Европы мы много писали не только про футболистов, события, игру – но еще про страны, их историю, уникальность, политику, даже флаги и гимны. Потому что одно из главных правил «Гола» формулируется так: спорт – это часть единой поп-культуры и просто еще один способ познания мира.
В этой подборке вечные тексты о странах, которые мы навыпускали за месяц Евро. Читайте их в транспорте, за завтраком, перед сном, на унитазе или как угодно еще. И когда угодно еще – они интересны без инфоповодов и актуальны в любое время.
Спасибо, что вы с нами. Вперед.
ИТАЛИЯ 🇮🇹
● Почему итальянцы так любят жестикулировать? Почему они показывают сложенные пальцы? Мы проследили историю народа и заодно собрали список главных жестов
АНГЛИЯ 🏴
● Как хорошо вы знаете английскую музыку? Тест с песнями Queen, The Beatles, Боуи и других легенд
ДАНИЯ 🇩🇰
● Необычная Дания. Первой ввела однополые браки, зарабатывает на свиньях, показывает кино на датском с субтитрами и засыпает холостяков корицей
● Флаг Дании – старейший в мире. Зачем историки учат, что он упал с неба? И почему такой же крест на флагах всей Скандинавии?
● Секреты лего – главного изобретения Дании. Сколько стоит самый дорогой набор. Почему так больно наступать на детальки. Правда ли лица человечков стали злее
ИСПАНИЯ 🇪🇸
● В гимне Испании нет слов – и уже 260 лет никто не может их придумать
НИДЕРЛАНДЫ 🇳🇱
● Вижу, что Нидерланды отказались от названия Голландия. А нам можно? Как правильно? В чем разница?
ШВЕЙЦАРИЯ 🇨🇭
● Почему у всех стран флаги прямоугольные, а у Швейцарии – квадратный
ФРАНЦИЯ 🇫🇷
● Почему петух – главный символ Франции. Повлияли галлы, церковь, революционеры и полиция
СЛОВЕНИЯ 🇸🇮 (И СЛОВАКИЯ 🇸🇰)
● Словакия или Словения. Вы отличаете одну страну от другой? Тест
УЭЛЬС 🏴
● Валлийский – сложный язык, которым не владеет даже половина Уэльса. Англичане притесняли его – и валлийцы прошли через порки в школах и голодовки
БЕЛЬГИЯ 🇧🇪
● Бельгия – страна из двух частей: два языка, два народа, две культуры. Как это устроено? Они там не ругаются? Причем тут Наполеон?
ПОРТУГАЛИЯ 🇵🇹
● Как Криштиану Роналду набрал 300 млн подписчиков в инстаграме – первым в истории человечества. Тут вся аналитика
СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 🇲🇰
● Почему Македония – это Северная Македония? Где просто Македония? И причем тут Россия?
ШОТЛАНДИЯ 🏴
● Почему Шотландия – часть Великобритании? Как она потеряла независимость? Насколько свободна внутри страны? И почему сейчас очень близка ее вернуть?
ВЕНГРИЯ 🇭🇺
● Венгрия – нестандартная евространа в вопросах ЛГБТ. Она уже запретила смену пола, однополые браки, «гей-пропаганду» – и ругается со всем Евросоюзом
***
Продолжение и бонус. Еще 7 текстов о европейских странах. Они никак не связаны с Евро-2020, но тоже раскрывают культуру и особенности и интересны всегда.
МАЛЬТА 🇲🇹
● Однажды Мальта чуть не стала частью России. Еще там Горбачев и Буш закончили холодную войну, а сейчас – запрещены аборты
ИРЛАНДИЯ 🇮🇪
● Трилистник – вечный символ Ирландии. Сегодня он везде. По легенде, так Святой Патрик объяснял кельтам христианство
БЕЛАРУСЬ 🇧🇾
● Бело-красно-белый флаг – символ белорусского протеста. Как он был государственным, но стал оппозиционным
РУМЫНИЯ 🇷🇴, МОЛДАВИЯ 🇲🇩, АНДОРРА 🇦🇩
● У Румынии, Андорры и Молдавии очень (очень!) похожие флаги. Как их быстро различать?
БОЛГАРИЯ 🇧🇬
● Болгарский перец на самом деле не из Болгарии. Почему тогда мы зовем его болгарским?
АРМЕНИЯ 🇦🇲 И АЗЕРБАЙДЖАН 🇦🇿
● Почему вообще Азербайджан и Армения конфликтуют? Объяснение в 5 абзацах
ИСЛАНДИЯ 🇮🇸
● Песня с «Оскара» парализовала целый город в Исландии: поют ее в церквях и школах, а мэр объявил выходной для всех