16+7 текстов «Гола» про географию, культуру и особенности стран Европы

Во время чемпионата Европы мы много писали не только про футболистов, события, игру – но еще про страны, их историю, уникальность, политику, даже флаги и гимны. Потому что одно из главных правил «Гола» формулируется так: спорт – это часть единой поп-культуры и просто еще один способ познания мира.

В этой подборке вечные тексты о странах, которые мы навыпускали за месяц Евро. Читайте их в транспорте, за завтраком, перед сном, на унитазе или как угодно еще. И когда угодно еще – они интересны без инфоповодов и актуальны в любое время.

Спасибо, что вы с нами. Вперед.

ИТАЛИЯ 🇮🇹

● Почему итальянцы так любят жестикулировать? Почему они показывают сложенные пальцы? Мы проследили историю народа и заодно собрали список главных жестов

АНГЛИЯ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

● Как хорошо вы знаете английскую музыку? Тест с песнями Queen, The Beatles, Боуи и других легенд

ДАНИЯ 🇩🇰

● Необычная Дания. Первой ввела однополые браки, зарабатывает на свиньях, показывает кино на датском с субтитрами и засыпает холостяков корицей

● Флаг Дании – старейший в мире. Зачем историки учат, что он упал с неба? И почему такой же крест на флагах всей Скандинавии?

● Секреты лего – главного изобретения Дании. Сколько стоит самый дорогой набор. Почему так больно наступать на детальки. Правда ли лица человечков стали злее

ИСПАНИЯ 🇪🇸

● В гимне Испании нет слов – и уже 260 лет никто не может их придумать