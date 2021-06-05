Болгарский перец на самом деле не из Болгарии. Почему тогда мы зовем его болгарским? 🇧🇬
Готовите салатики или другие блюда с таким сладким перцем? Ну, как его, болгарский, кажется? Прекрасно – отличная вкусовая добавка. Но этот перец называется совсем не так. И вообще изначально он пошел совсем не из Болгарии.
Рассказываем об одном из главных мифов вашей жизни.
Болгарский – потому что Болгария во времена СССР была главным поставщиком этого перца
На самом деле этот вид перца называется стручковым, и название он получил на родине – в странах Центральной Америки. Именно оттуда он распространился по всему миру. Впервые в Россию он попал еще во времена СССР. И вот в этом моменте кроется основная причина названия болгарского перца – основным его поставщиком в страны Союза и остальной Европы была Болгария.
Кстати, в Англии этот перец называются по-разному. Первый вариант – перец «Шипка». Это в честь небольшого болгарского городка Шипка, который расположен у южного подножья Балканских гор. Там его выращивали и отправляли в разные страны. Второй – «острый морковный перец». Острый – из-за вкусовых ощущений. Морковный – из-за стручковообразной морковной формы (также этот перец часто напоминает морковь по цвету).
Некоторые англоязычные интернет-магазины называют этот перец «болгарской морковью». Хотя в США у него только одно название – red pepper или «красный перец».
Но как этот перец появился в Болгарии? Сайт PepperScale, изучающий острые сорта перца, пишет: «Во время железного занавеса болгары привезли его к себе, а потом он настолько понравился всем близлежащим странам, что болгары наладили массовые поставки».
Компания AZAFRUIT, занимающаяся импортом овощей и фруктов, добавляет: «Болгарский перец – одна из старейших возделываемых овощных культур. Первые сорта перца были выращены 6 тысяч лет назад в тропических регионах Южной Америки – в Мексике и Гватемале. В Россию перец впервые попал в XVI-XVII веках».
Еще один внезапный факт: изначально болгарский перец был только острым. Сладкие сорта искусственно выведены
Шкала Сковилла определяет жгучесть различных блюд и веществ (но изначально ее придумывали для перцев). 0 – это сладкий перец, минимальный показатель по шкале. 16 млрд – это максимальный показатель, который свойственен резинифератоксину. Проще говоря: жгучему аналогу алкалоида капсаицина, который содержится в некоторых перцах чили.
PepperScale пишет, что по жгучести оригинальный вариант красного перца, который стал болгарским, оценивается в диапазоне от 5 тысяч до 30 тысяч по шкале Сковилла. Для примера: в этот диапазон входят перец Халапеньо (5 тыс. – 8 тыс.), перец Серрано (10 тыс. – 23 тыс.) и совсем рядом расположен самый острый вариант соуса Табаско (35 тыс.). Рецензия того же сайта: «Это [вкус красного перца] достаточно остро, но не настолько, чтобы его могли есть только истинные ценители остроты».
Острота – главная фишка оригинального болгарского перца. Сладкая его вариация – выведенный сорт, но точное его происхождение неизвестно. Одни источники говорят, что его выращивали изначально в странах Латинской Америки. Другие – что в СССР, потому что не всем нравилась острота этого перца.