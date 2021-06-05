Болгарский перец на самом деле не из Болгарии. Почему тогда мы зовем его болгарским? 🇧🇬

Болгарский – потому что Болгария во времена СССР была главным поставщиком этого перца

На самом деле этот вид перца называется стручковым, и название он получил на родине – в странах Центральной Америки. Именно оттуда он распространился по всему миру. Впервые в Россию он попал еще во времена СССР. И вот в этом моменте кроется основная причина названия болгарского перца – основным его поставщиком в страны Союза и остальной Европы была Болгария.

Кстати, в Англии этот перец называются по-разному. Первый вариант – перец «Шипка». Это в честь небольшого болгарского городка Шипка, который расположен у южного подножья Балканских гор. Там его выращивали и отправляли в разные страны. Второй – «острый морковный перец». Острый – из-за вкусовых ощущений. Морковный – из-за стручковообразной морковной формы (также этот перец часто напоминает морковь по цвету).

Некоторые англоязычные интернет-магазины называют этот перец «болгарской морковью». Хотя в США у него только одно название – red pepper или «красный перец».

Но как этот перец появился в Болгарии? Сайт PepperScale, изучающий острые сорта перца, пишет: «Во время железного занавеса болгары привезли его к себе, а потом он настолько понравился всем близлежащим странам, что болгары наладили массовые поставки».