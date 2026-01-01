Роберто Манчини

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Оглушительная сенсация: Италия не сыграет на втором ЧМ подряд, вылетев от македонцев. Последний ее матч за 12 лет – когда кусался Суарес
#Италия
«Мы хозяева своей судьбы». Видео из раздевалки Италии, как Манчини настраивает команду перед финалом
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#Роберто Манчини
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До сборной Италии Манчини провалился в «Зените». 100 млн расходов, критика игроков и фраза «это вообще не тренер» от Дзюбы
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#Роберто Манчини
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Сарри называл Манчини «пидором», но эта сборная Италии выросла под влиянием Сарри − хотя он никогда в ней не работал
#Италия
Тренерская мудрость Манчини: сделал две двойных замены – и вышедшие игроки создали голы
#Италия
Разбираем рекордную серию Италии: не проигрывает с 2018-го – но не играет с топ-сборными. Как ей это удалось?
#Италия
Как газон в Санкт-Петербурге выдержит так много матчей Евро и как его сохраняют. Рассказывает главный агроном стадиона
#Евро-2020
Кержаков терпел аренды и ФНЛ, чтобы стать основным в «Зените» в 33. Сейчас остался в клубе из-за рождения сына
#Михаил Кержаков
Разбираем финансовый фэйр-плей. Можно ли обойти систему? Почему одни клубы наказывают, а другие − нет? Как «ПСЖ» и «Ман Сити» так много тратят?
#финансовый фэйр-плей
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В Италии Манчини выполнил всю непривычную для себя работу – эксперименты, омолаживание, смена стиля. И идеально стартовал на Евро
#Роберто Манчини
Гол Луиса Адриано после трех пасов в касание – лучший в РПЛ за 10 лет. Забил «Зениту», в голосовании опередил Йиранека и Халка
#РПЛ
После видео Дзюба раззабивался. Это его давняя фишка – жечь на волне скандала
#Артем Дзюба
Китайцы за четыре года поменяли «Интер». Исправили трансферы, назначили молодого президента и научили быть топ-клубом
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#Интер
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Манчини не поставил Кьеллини в состав Италии, потому что не разглядел фамилию без очков 🙈
#Джорджо Кьеллини