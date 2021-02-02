Роберто Манчини
ЧМ-2022
Футбол
Италия
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#Роберто Манчини #Футбол #ЧМ-2022 #Италия

Манчини уйдет из сборной Италии после чемпионата мира в Катаре

02 февраля, 20:02

Роберто Манчини стал тренером сборной Италии в 2018-м году, через день после расторжения контракта с «Зенитом».

С того момента он работает со сборной. Этим летом он должен поехать с итальянцами на Евро. А в отборочном турнире к ЧМ-2022 – сыграть со Швейцарией, Северной Ирландией, Болгарией и Литвой.

Сейчас Манчини говорит:

«Я больше не буду тренером сборной после чемпионата мира в Катаре. Я вернусь к клубной работе».

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