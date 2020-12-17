Доминик Собослаи
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Собослаи перешел в «Лейпциг» из «Зальцбурга». Это 18-й трансфер между клубами за восемь лет
вчера, 21:34
«Лейпциг» объявил, что подписал полузащитника «Зальцбурга» Доминика Собослаи. Контракт – до 2025 года. В этом сезоне в чемпионате Австрии у него 4 гола и 6 ассистов.
19-летний пацан – звезда Венгрии. Занимался в футбольной школе отца, забивает штрафные, дороже всех в сборной
Оба клуба принадлежат компании «Ред Булл». И переход из «Зальцбурга» в «Лейпциг» – обычное дело за последние восемь лет. Случай Собослаи уже 18-й. Но десять из этих трансферов были для «Лейпцига» были бесплатными.
Другие топ-трансферы между клубами:
- Амаду Хайдара (2019) – 20 миллионов евро.
- Наби Кейта (2016) – 15 млн.
- Дайо Упамекано (2017) – 10 млн.
- Хван Хи Чхан (2020) – 9 млн.
- Конрад Лаймер (2017) – 8 млн.
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