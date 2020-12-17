Доминик Собослаи
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#Доминик Собослаи #Футбол #Бундеслига #РБ Лейпциг #Зальцбург

Собослаи перешел в «Лейпциг» из «Зальцбурга». Это 18-й трансфер между клубами за восемь лет

вчера, 21:34

«Лейпциг» объявил, что подписал полузащитника «Зальцбурга» Доминика Собослаи. Контракт – до 2025 года. В этом сезоне в чемпионате Австрии у него 4 гола и 6 ассистов. 

19-летний пацан – звезда Венгрии. Занимался в футбольной школе отца, забивает штрафные, дороже всех в сборной

Оба клуба принадлежат компании «Ред Булл». И переход из «Зальцбурга» в «Лейпциг» – обычное дело за последние восемь лет. Случай Собослаи уже 18-й. Но десять из этих трансферов были для «Лейпцига» были бесплатными.

Другие топ-трансферы между клубами:

  • Амаду Хайдара (2019) – 20 миллионов евро.
  • Наби Кейта (2016) – 15 млн.
  • Дайо Упамекано (2017) – 10 млн.
  • Хван Хи Чхан (2020) – 9 млн.
  • Конрад Лаймер (2017) – 8 млн.
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