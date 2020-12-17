Собослаи перешел в «Лейпциг» из «Зальцбурга». Это 18-й трансфер между клубами за восемь лет

Оба клуба принадлежат компании «Ред Булл». И переход из «Зальцбурга» в «Лейпциг» – обычное дело за последние восемь лет. Случай Собослаи уже 18-й. Но десять из этих трансферов были для «Лейпцига» были бесплатными.

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