Прогноз на матч «Локомотив» – «Зальцбург»

Букмекерские котировки на игру:

«Зальцбург» – однозначный фаворит. 1,58 – на его победу.

Ничья – за 4,65, победа «Локо» – 5,65.

Другие ставки:

«Локомотив» с форой +1 – за 1,96.

Довольно низок коэффициент на «верх» – 1,61 на ТБ2,5.

На гол Зе Луиша можно поставить за 3,25.

На то, что в игре будет пенальти или удаление, коэффициент – 1,86.

Марко Николич – в ожидании: «Если у нас будет концентрация, а я уверен, что она будет, если мы будем биться за каждый метр поля, то сможем показать результат. У «Зальцбурга» молодая команда, они много забивают. Но у нас много опытных футболистов. Я жду интересную игру».