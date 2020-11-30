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#Лига чемпионов #Футбол #Локомотив #Зальцбург

Прогноз на матч «Локомотив» – «Зальцбург»

час назад

Матч пятого тура Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Зальцбургом» состоится 1 декабря. Начало – в 20:55 по Москве.

Где смотреть матч «Локомотив» – «Зальцбург»

Локомотив
Москва
-:-
Зальцбург
Зальцбург

Букмекерские котировки на игру:

  • «Зальцбург» – однозначный фаворит. 1,58 – на его победу.
  • Ничья – за 4,65, победа «Локо» – 5,65.

Другие ставки:

  • «Локомотив» с форой +1 – за 1,96.
  • Довольно низок коэффициент на «верх» – 1,61 на ТБ2,5.
  • На гол Зе Луиша можно поставить за 3,25.
  • На то, что в игре будет пенальти или удаление, коэффициент – 1,86.

Марко Николичв ожидании: «Если у нас будет концентрация, а я уверен, что она будет, если мы будем биться за каждый метр поля, то сможем показать результат. У «Зальцбурга» молодая команда, они много забивают. Но у нас много опытных футболистов. Я жду интересную игру».

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