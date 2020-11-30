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#Лига чемпионов #Футбол #Локомотив #Зальцбург

Где смотреть матч «Локомотив» – «Зальцбург»

час назад

«Локомотив» примет «Зальцбург» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 декабря, начало – в 20:55 по московскому времени.

«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию, которая начнется в 20:00. На канале «Матч Премьер» будет повтор в 01:15.

Локомотив
Москва
-:-
Зальцбург
Зальцбург
  • «Локомотив» и «Зальцбург» встречались в первом туре в Австрии – ничья 2:2.
  • Турнирное положение: «Бавария» уже недосягаема с 12 очками, у «Атлетико» – 5, у «Локо» – 3, у «Зальцбурга» – 1.
  • «Локомотив» обеспечит себе место минимум в Лиге Европы в случае победы.

Прогноз на матч «Локомотив» – «Зальцбург»

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