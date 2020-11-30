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Где смотреть матч «Локомотив» – «Зальцбург»
час назад
«Локомотив» примет «Зальцбург» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 декабря, начало – в 20:55 по московскому времени.
«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию, которая начнется в 20:00. На канале «Матч Премьер» будет повтор в 01:15.
- «Локомотив» и «Зальцбург» встречались в первом туре в Австрии – ничья 2:2.
- Турнирное положение: «Бавария» уже недосягаема с 12 очками, у «Атлетико» – 5, у «Локо» – 3, у «Зальцбурга» – 1.
- «Локомотив» обеспечит себе место минимум в Лиге Европы в случае победы.
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