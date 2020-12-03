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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Брюгге

«Зенит» разгромно проиграл «Брюгге» в пятом туре ЛЧ

03 декабря, 00:49

«Зенит» в пятом туре Лиги чемпионов играл в гостях против «Брюгге». 

Снова поражение, теперь крупное.

Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Де Кетеларе 33
Ванакен 58
Ланг 73
3:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
  • В первом матче «Брюгге» победил 2:1 в Санкт-Петербурге.
  • В другой игре тура «Боруссия» Д сыграла 1:1 с «Лацио»
  • Расклад в таблице: у «Боруссии» 10 очков, у «Лацио» – 9, у «Брюгге» – 7, у «Зенита» – 1.
  • «Зенит» досрочно занимает четвертое место и вылетает из еврокубков.
  • Последний матч в группе ЛЧ «Зенит» проведет дома против «Боруссии».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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