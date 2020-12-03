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«Зенит» разгромно проиграл «Брюгге» в пятом туре ЛЧ
03 декабря, 00:49
«Зенит» в пятом туре Лиги чемпионов играл в гостях против «Брюгге».
Снова поражение, теперь крупное.
- В первом матче «Брюгге» победил 2:1 в Санкт-Петербурге.
- В другой игре тура «Боруссия» Д сыграла 1:1 с «Лацио».
- Расклад в таблице: у «Боруссии» 10 очков, у «Лацио» – 9, у «Брюгге» – 7, у «Зенита» – 1.
- «Зенит» досрочно занимает четвертое место и вылетает из еврокубков.
- Последний матч в группе ЛЧ «Зенит» проведет дома против «Боруссии».
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