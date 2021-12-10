Победа «Спартака» = безумная раздевалка. Жиго заводил, а команда отвечала: «АУФ!»

В комментариях к тем моментам болельщики предполагали, что это повторение момента из фильма «300 спартанцев». Эту же теорию в разборе «АУФ!» продвигал Sports.ru. «Спартак» просто рассказывал, что за этим словом скрыты эмоции от восхищения и кайфа.

Для матча «Спартака» и «Легии» такое объяснение актуально. Именно Жиго нарушил правила в моменте с пенальти. Он же потом первым похвалил Селихова за исторический сейв. Для Селихова тот отбитый пенальти стал уже вторым на групповом этапе Лиги Европы.

Фанаты «Спартака» давно изучают «АУФ!» Теперь с этим словом связана реакция на любые полезные действия Жиго и всей команды. В августе 2020 года Жиго стал автором победного гола в игре «Спартака» и тульского «Арсенала» (2:1). Реакция от болельщиков «Спартака» была такой же. Сейчас «АУФ!» – это связь между успешными матчами за все последние годы.