Победа «Спартака» = безумная раздевалка. Жиго заводил, а команда отвечала: «АУФ!»
«Спартак» победил «Легию» (1:0) в матче Лиги Европы. Так он занял первое место в группе, хотя был в шаге от падения в Лигу конференций. Все решил взятый Селиховым пенальти на 98-й минуте. Потенциальный гол Пекхарта опустил бы «Спартак» сразу на третье место в группе, а еще лишил бы мир вот этого видео из раздевалки. Его «Спартак» показал сразу после победы:
Началось все с такого разноса:
Самуэль Жиго – заводящий по всем этим крикам. Вы правильно расслышали и прочитали в твиттере «Спартака» ответ игроков: «АУФ!» Подобное веселье однажды было от Жиго в самолете. Важно: Жиго уже знает русский язык – даже делает на нем подписи к постам в инстаграме и дает интервью. Первое было в октябре 2021 года, когда Жиго разговаривал с клубным каналом.
Вспоминаем 2020 год, когда Жиго отмечал победу «Спартака» над ЦСКА в Кубке России. Он подошел к трибунам, обратился к фанатам на русском языке, а потом подозвал остальную команду. Схема такая же: Жиго первым выкрикивает название команды, футболисты отвечают. Тогда это исполнялось перед целым стадионом в Москве, сейчас – в раздевалке:
В комментариях к тем моментам болельщики предполагали, что это повторение момента из фильма «300 спартанцев». Эту же теорию в разборе «АУФ!» продвигал Sports.ru. «Спартак» просто рассказывал, что за этим словом скрыты эмоции от восхищения и кайфа.
Для матча «Спартака» и «Легии» такое объяснение актуально. Именно Жиго нарушил правила в моменте с пенальти. Он же потом первым похвалил Селихова за исторический сейв. Для Селихова тот отбитый пенальти стал уже вторым на групповом этапе Лиги Европы.
Фанаты «Спартака» давно изучают «АУФ!» Теперь с этим словом связана реакция на любые полезные действия Жиго и всей команды. В августе 2020 года Жиго стал автором победного гола в игре «Спартака» и тульского «Арсенала» (2:1). Реакция от болельщиков «Спартака» была такой же. Сейчас «АУФ!» – это связь между успешными матчами за все последние годы.
В октябре Самуэль Жиго обозначил главные цели в «Спартаке»: дарить эмоции фанатам. С этим пока все нормально, но уже скоро Жиго может уйти из «Спартака». Его контракт действует до лета 2022 года. Летом были слухи о его возможном переходе в «Ренн» или «Торино», но тогда «Спартак» оставил Жиго в команде. Пока это точно помогает клубу.