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Жоаозиньо
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Сочи
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#Кубок России #Футбол #Краснодар #Сочи #Жоаозиньо

«Краснодар» пропустил два гола от «Сочи» и вылетел из Кубка России

час назад

«Краснодар» проиграл «Сочи» со счетом 1:2. Это был матч 1/8 финала Кубка России.

За два матча в 2021 году «Краснодар» пропустил пять голов. До этого было поражение от загребского «Динамо» со счетом 2:3. Они играли в Лиге Европы.

Жоаозиньо забил «Краснодару» первый гол в сезоне. В РПЛ он отдал три голевые передачи за 18 матчей.

«Краснодар» проиграл «Динамо» З в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Вилена 81
1:2
Матч завершен
Сочи
Сочи
Заболотный 52
Жоаозиньо 67
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