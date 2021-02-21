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Футбол
Жоаозиньо
Краснодар
Сочи
«Краснодар» пропустил два гола от «Сочи» и вылетел из Кубка России
час назад
«Краснодар» проиграл «Сочи» со счетом 1:2. Это был матч 1/8 финала Кубка России.
За два матча в 2021 году «Краснодар» пропустил пять голов. До этого было поражение от загребского «Динамо» со счетом 2:3. Они играли в Лиге Европы.
Жоаозиньо забил «Краснодару» первый гол в сезоне. В РПЛ он отдал три голевые передачи за 18 матчей.
«Краснодар» проиграл «Динамо» З в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
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