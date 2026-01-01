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Леонид Слуцкий
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Леонид Слуцкий
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Странный кризис Слуцкого в «Рубине»: в прошлом туре проиграл и разнес судью, сейчас улетел от ЦСКА 1:6
#Леонид Слуцкий
Слуцкий в 2021 году дал больше интервью, чем выиграл матчей в лиге
#Леонид Слуцкий
Каково быть пресс-атташе сборной России − большое интервью: сработаться с Черчесовым, не жить дома больше 50 дней, пройти путь из села Хреновое
1
#Россия
1
Сборная сыграет на «Ак Барс Арене», где полтора месяца нет футбола. «Рубин» и стадион ругались из-за долгов и газона, а РПЛ приостановила сертификат
#Россия
Очередная тоска из-за русского футбола: «Рубин» вылетел от дебютанта еврокубков, а Слуцкий валится в квалификации уже с пятым клубом
#Рубин
Сколько Черчесов зарабатывает в сборной России и как эта зарплата отличается от денег Слуцкого и Капелло
2
#Станислав Черчесов
2
Жирков показал видео, как на него в раздевалке орет Слуцкий. Тогда был слух, что из-за этого он не поехал на Евро-2016
#Юрий Жирков
36 светлых историй из сезона РПЛ
8
#РПЛ
8
Новому тренеру «Тоттенхэма» 29 лет. Он работал со Слуцким и закончил карьеру после перелома черепа (45 скоб в голове!)
#Райан Мэйсон
«Зенит» и «Рубин» зажгли и в соцсетях: забытая дома форма, ролик со Слуцким под сериал, онлайн фразами Розанова
1
#РПЛ
1
«Ты и псина оба любите лизать яйца хозяину». Комик Илья Соболев позвонил Слуцкому – это новый Comment Out
1
#Леонид Слуцкий
1
«Я глубоко одинокий человек». Слуцкий дал интервью «Медузе» – о менталитете, государстве и синдроме отличника
#Леонид Слуцкий
Слуцкий строит стадион за свои деньги и запускает об этом реалити-шоу
#Леонид Слуцкий
«Рубин» отпраздновал день Казани и Татарстана. Анонс матча от Слуцкого и трансляция в твиттере – на татарском
1
#Рубин
1
«Они всех считают идиотами». Слуцкий против судей – удалился и заговорил
1
#Леонид Слуцкий
1
Слуцкий оплатил лечение волгоградскому тренеру, увидев его интервью
#Леонид Слуцкий
Первый матч Слуцкого в «Рубине»: выпустил в старте четырех новичков, но голов не увидел
#Леонид Слуцкий
Все хвалят «Рубин» за трансферы молодых игроков – но вопросов пока больше
#Рубин
Человек, который везде ездит за Слуцким
#Олег Яровинский
Кузьмин играл у Слуцкого еще 15 лет назад, а теперь поможет ему в «Рубине»
#Олег Кузьмин
Есть вопросы к Слуцкому и «Рубину». Что там с долгами? Куда делась любовь к Шаронову? Как же мечты о Европе?
#Леонид Слуцкий
Почему Слуцкий провалился в «Витессе» (и провалился ли вообще?)
#Леонид Слуцкий
Прощание Слуцкого с «Витессом» – это море нежности. Он уже скучает по болельщикам, а они по нему
#Леонид Слуцкий
Бизнесмен, инвестор, эколог, тренер Камбоджи по скайпу – такой Хонда теперь играет в «Витессе»
#Кейсуке Хонда
Игрок «Витесса» послал Слуцкого и получил бан. У них давний конфликт
#Леонид Слуцкий
Исторический старт «Витесса» – это еще и личное достижение капитана
#Брайан Линссен
Березуцкие – инвесторы: онлайн-медицина, венчурный фонд, юриспруденция
#Василий Березуцкий
Как сборная России играла решающие матчи в октябре. Ужас с Украиной, счастье с Англией и много выходов на Евро и ЧМ
#Россия
«Витесс» и Слуцкий – это ♥
#Леонид Слуцкий
Месси – это Брэд Питт, а Гвардиола – Лев Толстой. Побаловались в приложении Gradient
#мир
Мы следим за каждым действием Слуцкого в инстаграме. Потроллил Савина, назвал Дзюбу игрочишкой
#Леонид Слуцкий
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