Леонид Слуцкий

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Футбол
Игрок «Рубина» Костюков сломал ногу в матче против «Динамо» и перенесет операцию
#Рубин
Футбол
Карпин перед уходом из «Ростова» общался со Слуцким. Тот рассказывал о совмещении работы в сборной и клубе
#Валерий Карпин
Футбол
Карпин – шестой тренер сборной России, который совмещает работу с клубом
#Россия
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Футбол
Слуцкий прокомментирует на Первом канале два матча Евро – стартовый и полуфинал
#Леонид Слуцкий
Футбол
В Новороссийске фанаты окружили Слуцкого после матча Кубка. Почти все – без масок
#Леонид Слуцкий
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Футбол
Слуцкий дисквалифицирован на два матча РПЛ. Один из них – условно
#Леонид Слуцкий
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Футбол
«Слуцкий ушел, я чувствую ответственность за это». Хонда тоже покинул «Витесс»
#Кейсуке Хонда
Футбол
«Витесс» проиграл «Утрехту» и не сыграет в ЛЕ. Итоги первого сезона Слуцкого в Нидерландах
#Леонид Слуцкий
Футбол
«Витесс» Слуцкого забил 27 голов в десяти последних матчах. Не помогло
#Витесс
Футбол
«Витесс» выиграл три матча подряд. Разница мячей – 10:3
#Леонид Слуцкий