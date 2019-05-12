«Витесс» Слуцкого забил 27 голов в десяти последних матчах. Не помогло

«Витесс» выиграл у «Де Графсхапа» в предпоследнем туре чемпионата Голландии 6:1.

Если посмотреть статистику голов за десять последних туров, то у «Витесса» их 27 – за этот период больше только у «Аякса» (33). Но по набранным очкам в эти десять туров «Витесс» только восьмой. Потому что из десяти матчей выиграл только три. Еще были пять (включая, четыре подряд) ничьих с общим счетом 9:9 и два поражения (2:3 и 2:4). По пропущенным мячам за этот период «Витесс» одиннадцатый.

Команд Слуцкого весной очень много забивает, но и за проблем в защите от этого в итоге нет никакой видимой пользы. До начала выбранного нами десятиматчевого периода (до 1 марта) «Витесс» в таблице был пятым. Сейчас – тоже пятый. Причем, за тур до конца сезона он уже не поднимется выше, но может опуститься вниз на 1-2 позиции.

За последние пять лет «Витесс» по итогам сезона занимал только места с 5-го по 9-е.