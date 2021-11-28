Игрок «Рубина» Костюков сломал ногу в матче против «Динамо» и перенесет операцию

«Рубин» проиграл «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ. Полузащитник Михаил Костюков вышел в стартовом составе, но провел на поле тайм.

В конце первого тайма Костюков травмировал ногу, когда исполнял подкат. Во втором тайме его заменил Александр Зуев.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал инцидент: «Точно перелом. Сейчас вопрос в том, поврежден ли синдесмоз [непрерывное соединение костей при помощи соединительной ткани]. От этого зависят сроки восстановления. Снимок уже есть, наши доктора смотрят, и принимаем решение, где делать операцию».

В этом сезоне Костюков провел в РПЛ 13 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.