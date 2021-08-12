Валерий Карпин
Леонид Слуцкий
Ростов
Россия
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#Валерий Карпин #Россия #Ростов #Леонид Слуцкий

Карпин перед уходом из «Ростова» общался со Слуцким. Тот рассказывал о совмещении работы в сборной и клубе

3 часа назад

Валерий Карпин дал первое большое интервью после назначения в сборную России и ухода из «Ростова». Он рассказал, что перед отставкой из клуба общался с Леонидом Слуцким о совмещении.

  • Слуцкий тренировал сборную России с 2015 по 2016 год и выступал с ней на Евро-2016. В это же время он оставался главным тренером ЦСКА.
  • Карпин назвал Слуцкого «одним из немногих за последнее время», кто разбирается в теме совмещения. Разговор с ним Карпин посчитал самым важным для оценки профессиональных рисков.
  • Главным различием работы в сборной и клубе Карпин назвал отсутсвие времени на тренировки. «Если ты думаешь, что что-то натренируешь, то ошибаешься». Выйти из этой ситуации можно подбором тех игроков, которые встроятся в нужную тренеру схему.
  • Карпин решил уйти из «Ростова» после поражения от «Динамо» в первом туре РПЛ. «После «Динамо» и перед «Зенитом» я понимал, что это слишком. Перебор, наверное».
  • Перед уходом из «Ростова» Карпин встречался с руководством клуба и обсуждал разные варианты, в том числе и временное совмещение. В итоге они решили разорвать контракт сразу, «чтобы не навредить никому».

Карпин подписал контракт до 31 декабря 2021 года. Его главная задача – вывести сборную России на ЧМ-2022. Контракт автоматически продлится, если Россия попадет на турнир.

Сборная с Карпиным проведет семь матчей в отборе к чемпионату мира. Ближайший пройдет 1 сентября против Хорватии, последний – 14 ноября тоже против Хорватии.

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Источник:
ютуб-канал Нобеля Арустамяна
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