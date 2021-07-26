РФС продлит контракт с Карпиным при выходе России в стыковые матчи ЧМ-2022. Ему запретят совмещение при продлении

Российский футбольный союз (РФС) официально презентовал Валерия Карпина как нового главного тренера. После подписания контракта Карпин и глава РФС Алекснадр Дюков провели пресс-конференцию.

Контракт Карпина рассчитан меньше чем на полгода – до 31 декабря 2021 года. Он совмещает работу в «Ростове» и сборной.

Дюков высказался против совмещения, но допустил его в «краткосрочном» варианте. «Мы пошли на пожелание главного тренера, чтобы не ставить в сложную ситуацию «Ростов», который мог потерять тренера перед стартом РПЛ».

Контракт Карпина со сборной автоматически продлевается до марта 2022 года, если Россия выходит в стыковые матчи на ЧМ-2022. Дальнейшее совмещение не рассматривается: Карпин либо уйдет из «Ростова», либо РФС найдет нового тренера.

В штаб Карпина войдут Виктор Онопко, Николай Писарев, Виталий Кафанов, Джонатан Альба и Луис Мартинес.

При Карпине Россия проведет семь матчей в отборе к чемпионату мира. Ближайший пройдет 1 сентября против Хорватии, последний – 14 ноября тоже против Хорватии.

Россия после трех туров квалификации набрала шесть очков и идет второй в группе. Первое место у Хорватии с шестью очками.