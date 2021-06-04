Слуцкий прокомментирует на Первом канале два матча Евро – стартовый и полуфинал

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подтвердил, что будет работать комментатором на двух играх чемпионата Европы.

«Я буду комментировать матч открытия и полуфинал Евро на Первом канале», – сообщил Слуцкий.

В матче открытия сыграют Турция и Италия, игра пройдет в Риме 11 июня. Полуфиналы состоятся в Лондоне 6 и 7 июля.

Слуцкий уже работал комментатором на ЧМ-2018 в России. Тогда он также прокомментировал стартовую игру чемпионата, в которой сборная России победила 5:0 Саудовскую Аравию.