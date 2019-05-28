Леонид Слуцкий
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«Витесс» проиграл «Утрехту» и не сыграет в ЛЕ. Итоги первого сезона Слуцкого в Нидерландах
28 мая 2019, 22:47
По итогам сезона «Витесс» с Леонидом Слуцким занял пятое место в чемпионате. Из Эредивизи нельзя попасть в группу ЛЕ напрямую: третья и четвертая команда попадают в квалификацию сразу, а команды с пятого по восьмое место разыгрывают еще одну путевку.
В финале играли «Витесс» и «Утрехт» (главный тренер – Дик Адвокат). Первый матч закончился вничью (1:1), второй с уверенно выиграл «Утрехт» (0:2).
Основные цифры первого сезона Слуцкого в Нидерландах:
- Команда набрала 53 очка в 34 матчах. В прошлом сезоне без Слуцкого было 49 очков и 6 место в чемпионате.
- За весь сезон «Витесс» потратил 1,89 миллионов евро на трансферы. 1,64 из них – за Матуса Беро из «Трабзонспора». Еще за одного игрока заплатили 250 тысяч, остальные 8 – в аренде или свободные агенты.
- За сезон «Витесс» забил 70 мячей. Это даже больше, чем у «АЗ» на 4 месте. Но пропустил многовато: 51 гол.
- Слуцкий – лишь один из двух иностранных тренеров в Эредивизи. Другой – немец Франк Вормут из «Хераклеса».
- Весь сезон в «Витессе» отыграл россиянин Вячеслав Караваев. У правого защитника 36 матчей, 1 гол и 7 ассистов.
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