«Витесс» проиграл «Утрехту» и не сыграет в ЛЕ. Итоги первого сезона Слуцкого в Нидерландах

По итогам сезона «Витесс» с Леонидом Слуцким занял пятое место в чемпионате. Из Эредивизи нельзя попасть в группу ЛЕ напрямую: третья и четвертая команда попадают в квалификацию сразу, а команды с пятого по восьмое место разыгрывают еще одну путевку.

В финале играли «Витесс» и «Утрехт» (главный тренер – Дик Адвокат). Первый матч закончился вничью (1:1), второй с уверенно выиграл «Утрехт» (0:2).

Основные цифры первого сезона Слуцкого в Нидерландах: