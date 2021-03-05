«Ты и псина оба любите лизать яйца хозяину». Комик Илья Соболев позвонил Слуцкому – это новый Comment Out
5 марта на ютуб-канале «Чикен Карри» вышел 30-й эпизод шоу Comment Out. Там участвовали Илья Соболев и Денис Дорохов. В финальном раунде Илья Соболев позвонил главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому. Мы не можем вставить сюда сам выпуск шоу или активную ссылку на него, потому что в видео присутствует мат. Вы легко найдете выпуск в трендах ютуба.
Соболев поговорил про юбилей Слуцкого, на который он позвал комиков Усовича и Сабурова. Слуцкий не пригласил Соболева, потому что его шутки могут показаться жесткими для гостей. Идея звонка из Comment Out: Соболев зовет Слуцкого на шоу «Прожарка», а потом зачитывает ему несколько шуток.
Слуцкий зацепился за одну. Соболев прочитал: «Что общего у вас и у псины? Вы любите лизать яйца своему хозяину». Слуцкий ответил, что эта шутка больше относится к Газзаеву: «Очень распространенная в футбольных чатах». Объяснил, что фанаты так называют Газзаева.
Когда Соболев прочитал еще пару шуток, Слуцкий выдал собственный монолог. Основные выдержки: «Илья, я два слова тебе скажу. Писать шутки на футбольные темы – это одна из сложнейших вещей. Сколько я смотрел КВН, удачных шуток могу вспомнить две-три.
Была очень смешная шутка: «Во время исполнения национальных гимнов перед игрой Андрей Аршавин устал и был заменен на втором куплете». Потому что он был ленивый. И что Василий Березуцкий случайно уснул у костра и был в него подброшен».
Фанаты оценили слова Слуцкого в Comment Out:
Слуцкий уже вспоминал шутки про Березуцкого и Аршавина в интервью Дмитрию Егорову. Тогда он говорил: «Футбол – это вообще огромный пласт для шуток. Правда, очень редко бывает, чтобы люди хорошо пошутили про футбол. Вот я, например, за всю историю КВН помню две относительно смешные темы».
Сам Слуцкий в инстаграме обменивался шутками с Дзюбой. Потом рассказывал в «КраСаве», что идеальный – поэтому и шутить можно только над его весом. И это тоже была шутка. Игорь Акинфеев вспоминал в интервью «СЭ» о шутках Слуцкого: «Шутить у него не особо получается, хотя порой хорошие шутки и проскакивают».
Леонидас крут своей простотой и непосредственностью. Спокойно поговорил, готов к любому юмору.