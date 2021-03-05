«Ты и псина оба любите лизать яйца хозяину». Комик Илья Соболев позвонил Слуцкому – это новый Comment Out

5 марта на ютуб-канале «Чикен Карри» вышел 30-й эпизод шоу Comment Out. Там участвовали Илья Соболев и Денис Дорохов. В финальном раунде Илья Соболев позвонил главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому. Мы не можем вставить сюда сам выпуск шоу или активную ссылку на него, потому что в видео присутствует мат. Вы легко найдете выпуск в трендах ютуба.

Соболев поговорил про юбилей Слуцкого, на который он позвал комиков Усовича и Сабурова. Слуцкий не пригласил Соболева, потому что его шутки могут показаться жесткими для гостей. Идея звонка из Comment Out: Соболев зовет Слуцкого на шоу «Прожарка», а потом зачитывает ему несколько шуток.

Слуцкий зацепился за одну. Соболев прочитал: «Что общего у вас и у псины? Вы любите лизать яйца своему хозяину». Слуцкий ответил, что эта шутка больше относится к Газзаеву: «Очень распространенная в футбольных чатах». Объяснил, что фанаты так называют Газзаева.