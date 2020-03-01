Первый матч Слуцкого в «Рубине»: выпустил в старте четырех новичков, но голов не увидел

«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» (0:0) – очень сложный первый матч для Леонида Слуцкого после возвращения в РПЛ. И сложным был изначально: водитель перепутал стадионы и привез «Рубин» на старую арену Нижнего Новгорода. Пришлось везти на нужный стадион, из-за чего «Рубин» приехал на матч за 55 минут до начала.

Зимой в «Рубин» пришли восемь новичков, четыре из них оказались в стартовом составе: Игнатьев, Йевтич, Абильгор, Сантос. Бакаев, Самошников и Макаров начали матч на скамейке запасных.

В первом матче Леонида Слуцкого «Рубин» особо ничего и не сделал. Роман Широков, работавший на этом матче в качестве второго комментатора, выделял по ходу трансляции главные ошибки «Рубина»:

1. «Рубин» крайне неэффективно распоряжался мячом (часто терял мяч после бессмысленных навесов – когда двух футболистов «Рубина» накрывали четыре игрока «Тамбова»).

2. «Рубин» чаще владел мячом, при этом крайне создал мало опасных моментов.