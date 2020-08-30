Рубин
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Леонид Слуцкий
Джордже Деспотович
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#Рубин #РПЛ #Футбол #Леонид Слуцкий #Джордже Деспотович

«Рубин» отпраздновал день Казани и Татарстана. Анонс матча от Слуцкого и трансляция в твиттере – на татарском

30 августа, 21:53
Александр Плеханов

твиттер «Рубина»

30 августа 2020 года одновременно отмечаются два праздника: День Республики Татарстан и День города в Казани. Хоккейный «Ак Барс» отреагировал двумя необычными твитами: рассказал о новой нашивке на воротник игровой формы и показал танцы от Даниса Зарипова. Волейбольный «Зенит» просто поздравил всех с праздником.

Дальше всех пошел «Рубин», у которого на этот день выпал домашний матч против «Тамбова» (2:2). По результату все нормально: «Рубин» отыгрался в самом конце, продлил серию без поражений до трех игр, Деспотович забил первые голы за клуб. По антуражу еще интереснее – «Рубин» подготовился к праздникам креативнее остальных клубов из Казани.

Леонид Слуцкий еще 29 августа анонсировал матч с «Тамбовом» на татарском языке:

Потом была необычная графика со стартовыми составами:

Текстовая трансляция матча тоже проходила на татарском языке. Описание голов все-таки переводили:

Графика по заменам:

Игроки «Рубина» тоже подготовились. Так они приехали на матч:

твиттер «Рубина»

твиттер «Рубина»

Таким был этот матч:

Матч завершен
Рубин
Казань
Деспотович 45
Деспотович 90
2:2
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Карапетян 15
Карасев 85
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vladik12
31 августа, 17:19

"Тамбов" посмел испортить праздник).

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