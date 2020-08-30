«Рубин» отпраздновал день Казани и Татарстана. Анонс матча от Слуцкого и трансляция в твиттере – на татарском

30 августа 2020 года одновременно отмечаются два праздника: День Республики Татарстан и День города в Казани. Хоккейный «Ак Барс» отреагировал двумя необычными твитами: рассказал о новой нашивке на воротник игровой формы и показал танцы от Даниса Зарипова. Волейбольный «Зенит» просто поздравил всех с праздником.

Дальше всех пошел «Рубин», у которого на этот день выпал домашний матч против «Тамбова» (2:2). По результату все нормально: «Рубин» отыгрался в самом конце, продлил серию без поражений до трех игр, Деспотович забил первые голы за клуб. По антуражу еще интереснее – «Рубин» подготовился к праздникам креативнее остальных клубов из Казани.

Леонид Слуцкий еще 29 августа анонсировал матч с «Тамбовом» на татарском языке: