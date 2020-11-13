Словакия
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Штефан Таркович
Ш. Таркович
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Черчесов уже второй раз выпускает Мостового, а потом меняет. И снова объясняет это тактикой
#Андрей Мостовой
31 марта, 00:17
Группа России в отборе на ЧМ – царство интриги. Там все проигрывают всем
#Россия
30 марта, 23:54
Фернандес и Джикия держали друг друга во время углового. Словакия забила
#Россия
30 марта, 23:00
Один чуть не отрубил себе ногу, другой материл тренера, третий – получил камнем от фанатов. Истории про игроков Словакии 🇸🇰
#Словакия
30 марта, 15:20
Словакия или Словения. Вы отличаете одну страну от другой? Тест «Гола»
#Словакия
30 марта, 13:55
До 88-й минуты на Евро выходили Исландия, Шотландия и Словакия. Что было дальше – выход Венгрии и два овертайма
#Евро-2020
13 ноября 2020, 00:56
# новости спорта
Словакия забила четыре гола за три матча: в трех поучаствовал защитник Шкриньяр
31 марта, 00:15
Сборная России проиграла Словакии и опустилась на второе место в группе
30 марта, 23:39
Мостовой отыграл 19 минут в матче против Словакии. Вышел на замену – потом сел обратно
30 марта, 23:20
Как раньше играли Россия и Словакия
29 марта, 17:30
Прогноз на матч Словакия – Россия, 30 марта 2021 года
29 марта, 17:30
Во сколько начнется матч Словакия – Россия, 30 марта 2021 года
29 марта, 15:37
Где смотреть матч Словакия – Россия, 30 марта 2021 года
29 марта, 15:33
Матч квалификации ЧМ-2022 Словакия – Россия пройдет без зрителей
04 марта, 18:51