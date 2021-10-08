Алексей Сутормин
ЧМ-2022
Россия
Словакия
Сутормин дебютировал за сборную России в матче против Словакии. Он играет на позиции Фернандеса
вчера, 21:22
Алексей Сутормин – универсальный игрок из «Зенита». В этом сезоне он выступает на позиции крайнего защитника.
В РПЛ Сутормин провел за «Зенит» десять матчей, в которых забил три гола. Все – с пенальти. В матче Россия – Словакия Сутормин впервые вышел на поле в составе сборной России.
Он играет справа в обороне. Ранее на этой позиции выступал Марио Фернандес, но он завершил международную карьеру.
Сутормину 27 лет. Россия занимает второе место в отборочной группе ЧМ-2022, Словакия – третье.
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