Алексей Сутормин
ЧМ-2022
Россия
Словакия
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#Алексей Сутормин #Россия #ЧМ-2022 #Словакия

Сутормин дебютировал за сборную России в матче против Словакии. Он играет на позиции Фернандеса

вчера, 21:22

Алексей Сутормин – универсальный игрок из «Зенита». В этом сезоне он выступает на позиции крайнего защитника.

В РПЛ Сутормин провел за «Зенит» десять матчей, в которых забил три гола. Все – с пенальти. В матче РоссияСловакия Сутормин впервые вышел на поле в составе сборной России.

Он играет справа в обороне. Ранее на этой позиции выступал Марио Фернандес, но он завершил международную карьеру.

Сутормину 27 лет. Россия занимает второе место в отборочной группе ЧМ-2022, Словакия – третье.

Терехов вышел в стартовом составе на матч Россия – Словакия. Это его дебют за сборную

Кузяев – капитан сборной России на игру против Словакии

Матч завершен
Россия
Шкриньяр 22
1:0
Матч завершен
Словакия
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Источник:
Официальный сайт РФС
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