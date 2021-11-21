Карпин подтвердил, что останется тренером сборной на стыковые матчи ЧМ-2022

21 ноября главны тренер сборной России Валерий Карпин пришел в гости к «Коммент.Шоу». Ведущим эфира были Денис Казанский и Нобель Арустамян. Один из вопросов Карпину касался продолжения работы в сборной России.

Ответ Карпина:

«Я озвучил эмоции на прошлом эфире, поэтому он вышел резонансным. Вопрос закрыт положительно — не знаю для кого. Решил, что буду готовиться к стыкам. 3-4 дня уже ведем работу. Надо думать, на каких стадионах матчи принимать, оценивать плюсы и минусы. Уже ведем разговоры о подготовке к стыкам, возможном переносе тура. Март в Москве не самый благоприятный в плане погоды».

Еще цитата относительно продолжения работы в сборной – это посоветовал ему Олег Романцев:

«Отправной точкой – одним из главных мнений – был звонок Олег Иваныча Романцева. Мы не каждый день общаемся и каждую неделю. Он сам набрал, мы обо всем поговорили.

Он про Украину вспомнил и сказал: «Ни в коем случае нельзя. Ты только сейчас понял, как разные футболисты реагируют в разных стрессовых ситуациях. Надо как минимум все это дело завершить».

Сборная России проиграла Хорватии в последнем матче отборочного этапа к ЧМ-2022 и закончила в группе на втором месте. Это дало России сыграть в стыковых матчах, которые состоятся в марте 2022 года.