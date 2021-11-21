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Тренер
Валерий Карпин
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Валерий Карпин
Дата рождения
2 февраля 1969 г.
Факт
Заслуженный мастер спорта России
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