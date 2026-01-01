Валерий Карпин

Дата рождения
2 февраля 1969 г.
Факт
Заслуженный мастер спорта России
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Футбол
Карпин прокомментировал слова про уход из сборной: «Пожалел. Да, идиот. Еще раз. Бывает»
#Валерий Карпин
2
Футбол
Карпин подтвердил, что останется тренером сборной на стыковые матчи ЧМ-2022
#Валерий Карпин
2
Футбол
«У нас футбол – бои. Тренеров и футболистов не уважают. В России это нормально». Карпин – о проблемах российского футбола
#Валерий Карпин
Футбол
«Проблема в голове. Когда под мяч никто не открывается, это с чем связано?» Карпин объяснил поражение от Хорватии
#Валерий Карпин
Футбол
Контракт Карпина продлен до 31 марта 2022 года. С ним Россия проведет стыковые матчи к ЧМ-2022
#Валерий Карпин
Футбол
Джикия – капитан России на матч с Хорватией. При Карпине за семь матчей с капитанской повязкой выходили шесть игроков
#Россия
Футбол
Россия выиграла пять матчей подряд при Карпине. Последний раз такое было в 2019 году при Черчесове
#Валерий Карпин
Футбол
Россия при Карпине забила 13 голов, все – из пределов штрафной площади
#Россия
1
Футбол
Россия при Карпине не пропустила в пяти матчах из шести. Единственный пропущенный гол – от Словении
#Россия
Футбол
Россия при Карпине: пять побед и одна ничья, поражений нет
#ЧМ-2022
Футбол
Головин выйдет с капитанской повязкой на игру против Кипра. Карпин за шесть матчей в сборной России поменял шесть капитанов
#Россия
Футбол
Карпин рассказал о 70% вакцинированных в сборной России
#Валерий Карпин
1
Футбол
Карпин объяснил выбор игроков в сборную их опытом. Дзюбу штаб не рассматривал после отказа от октябрьских игр
#Валерий Карпин
Футбол
Невызов Дзюбы в сборную России – решение тренерского штаба. Об этом сказал Карпин
#Артем Дзюба
Футбол
«Говорю: «Леха, ты слишком хороший. Нужно быть злее». Карпин оценил Миранчука
#Валерий Карпин
Футбол
Карпин сказал, что все игроки сборной России могли бы заиграть в Европе: «Удивили. Большие молодцы»
#Валерий Карпин
Футбол
«У нас есть красная зона – только один попал в нее». Карпин рассказал о ситуации с весом у игроков сборной России
#Валерий Карпин
Футбол
Карпин подтвердил, что на ЧМ-2022 будет один капитан, если Россия попадет на турнир
#Валерий Карпин
Футбол
Россия гарантировала выход в стыковые матчи к ЧМ-2022 = Карпин продлит контракт со сборной
#Валерий Карпин
Футбол
Россия не проигрывает при Карпине в пятой игре подряд
#Россия
Футбол
Россия впервые пропустила при Карпине – забил словенец Иличич
#Россия
Футбол
Карпин пять раз за пять матчей поменял капитана в сборной России. Теперь им стал Сутормин
#Россия
Футбол
Разница мячей России при Карпине – 5:0. При Черчесове сборная пропускала в каждом матче отбора на ЧМ-2022
#Россия
Футбол
«Давно пора». Карпин прокомментировал уход Прядкина с поста президента РПЛ
#Сергей Прядкин
Футбол
Карпин подтвердил возможный вызов Дзюбы на матчи в ноябре. От октябрьского вызова игрок отказался
#Валерий Карпин
Футбол
Карпин уберет из расширенного состава сборной России шесть игроков
#Россия
1
Футбол
Карпин подтвердил конфликт с Дзюбой. Но сказал, что это не причина его отсутствия в сборной
#Валерий Карпин
Футбол
Россия при Карпине ни разу не пропустила за три матча. Статистика голов – 4:0
#Россия
Футбол
Ерохин – автор первого гола сборной России при Карпине. Это его первый мяч в официальных матчах
#Александр Ерохин
Футбол
🇷🇺🇭🇷 Россия сыграла вничью с Хорватией в дебютном матче Карпина
#Россия
Футбол
Более трети игроков из нового состава России еще не провели ни одного матча за сборную
#Россия
Футбол
Карпин вызвал 13 новых игроков в сборную России по сравнению с составом на Евро-2020
#Валерий Карпин
Футбол
Из «Локомотива» в сборную России вызвано пять игроков – больше, чем из любого другого клуба
#Россия
Футбол
Дзюба не вызван в сборную России при Карпине. Он был капитаном команды на Евро
#Валерий Карпин
Футбол
Карпин назвал состав сборной России на сентябрьские матчи: Песьяков, Бакаев и Тюкавин вызваны, Дзюбы не будет
#Россия
Футбол
Карпин назвал обновление сборной непервостепенной задачей. И допустил вызов 37-летнего Жиркова
#Валерий Карпин
Футбол
Карпин перед уходом из «Ростова» общался со Слуцким. Тот рассказывал о совмещении работы в сборной и клубе
#Валерий Карпин
Футбол
⚡ Юрий Семин стал главным тренером «Ростова» после ухода Карпина
#Юрий Семин
Футбол
Карпин объяснил уход из «Ростова»: «Если не могу посвятить команде все свои силы – это риск нанести вред»
#Валерий Карпин
Футбол
⚡️ Карпин ушел с поста тренера «Ростова»
#Валерий Карпин
Футбол
Онопко, Писарев и Кафанов вошли в штаб сборной России по футболу
#Россия
Футбол
«Мои личные отношения не могут повлиять на сборную»: Карпин допустил вызов Дзюбы на матчи отбора ЧМ-2022
#Россия
Футбол
РФС продлит контракт с Карпиным при выходе России в стыковые матчи ЧМ-2022. Ему запретят совмещение при продлении
#Валерий Карпин
Футбол
«Нет времени на раскачку». Писарев подтвердил, что войдет в тренерский штаб Карпина в сборной России
#Валерий Карпин
Футбол
«Это было бы неправильно». В 2019 году Дюков выступал против совмещения постов тренерами, в 2021-м – поставил Карпина
#Александр Дюков
1
Футбол
Карпин – шестой тренер сборной России, который совмещает работу с клубом
#Россия
1
Футбол
Сборная России проведет при Карпине семь матчей отбора на ЧМ-2022
#Валерий Карпин
Футбол
Карпин – главный тренер сборной России
#Валерий Карпин
Футбол
Карпин дисквалифицирован на три матча за бросок бутылки в сторону арбитра
#Валерий Карпин
Футбол
Судья Турбин не получит назначение на ближайшие туры РПЛ. Потому что плохо отработал матч «Сочи» – «Ростов»
#Евгений Турбин
Футбол
Кикнадзе оштрафовали на 300 тысяч за 🖕 фанатам, Карпина – на 100 за слова про «Роспотребнадзор-лигу»
#РФС
Футбол
«Ростов» устроил голосование, кто вредит репутации РПЛ – Карпин или Прядкин
#Ростов
Футбол
Карпин психанул в интервью после «Оренбурга» – назвал РПЛ чемпионатом Роспотребнадзора
#Валерий Карпин
Футбол
Карпин не знает, каким составом «Ростов» сыграет с «Арсеналом». Матч в субботу
#Валерий Карпин
Футбол
«Ростов» представил матч со «Спартаком» через образ сбитого летчика Карпина. Его взяли из цитаты Федуна
#Валерий Карпин
Футбол
Карпин ездил на автобусе и раздавал билеты на игру с «Краснодаром»
#Валерий Карпин