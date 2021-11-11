ЧМ-2022
Валерий Карпин
Россия
Россия при Карпине: пять побед и одна ничья, поражений нет
11 ноября, 21:49
Сборная России дома встречалась с Кипром в квалификации к ЧМ-2022 и выиграла со счетом 6:0.
Валерий Карпин сменил Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России летом 2021 года. Под руководством Карпина российская команда выиграла пять матчей и однажды сыграла вничью. При нем Россия выиграла пятый матч подряд.
🟡 Хорватия (д) – 0:0.
🟢 Кипр (г) – 2:0.
🟢 Мальта (д) – 2:0.
🟢 Словакия (д) – 1:0.
🟢 Словения (г) – 2:1.
🟢 Кипр (д) – 6:0.
В последнем туре сборная России сыграет на выезде с Хорватией, матч состоится 14 ноября.
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