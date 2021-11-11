Головин выйдет с капитанской повязкой на игру против Кипра. Карпин за шесть матчей в сборной России поменял шесть капитанов

Россия сыграет с Кипром в матче девятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

Стартовый состав России – здесь. Полузащитник Александр Головин выйдет с капитанской повязкой. Его поддержал «Монако», который написал в твиттере: «Давай, Голо».

Это шестой капитан за шесть матчей при Валерии Карпине. До Головина с капитанской повязкой в стартовом составе выходили Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.

В первом матче Россия победила Кипр со счетом 2:0.

Единственный раз Россия пропускала от Кипра в 1997 году. После этого была победная серия из четырех матчей без пропущенных голов.

Россия набрала 19 очков в отборе к ЧМ-2022, лидирует в группе Н и на два очка опережает Хорватию, которая занимает второе место.

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Прогноз на матч Россия – Кипр