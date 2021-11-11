Россия
ЧМ-2022
Валерий Карпин
Кипр
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#Россия #ЧМ-2022 #Валерий Карпин #Кипр

Головин выйдет с капитанской повязкой на игру против Кипра. Карпин за шесть матчей в сборной России поменял шесть капитанов

11 ноября, 18:43

Россия сыграет с Кипром в матче девятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

Стартовый состав России – здесь. Полузащитник Александр Головин выйдет с капитанской повязкой. Его поддержал «Монако», который написал в твиттере: «Давай, Голо». 

Это шестой капитан за шесть матчей при Валерии Карпине. До Головина с капитанской повязкой в стартовом составе выходили Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.

  • В первом матче Россия победила Кипр со счетом 2:0.
  • Единственный раз Россия пропускала от Кипра в 1997 году. После этого была победная серия из четырех матчей без пропущенных голов.
  • Россия набрала 19 очков в отборе к ЧМ-2022, лидирует в группе Н и на два очка опережает Хорватию, которая занимает второе место.

Где смотреть матч Россия – Кипр

Прогноз на матч Россия – Кипр

Матч завершен
Россия
Ерохин 4
Смолов 55
Мостовой 56
Сутормин 62
Заболотный 81
Ерохин 87
6:0
Матч завершен
Кипр
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Источник:
Гол
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