Россия
ЧМ-2022
Кипр
Мостовой, Осипенко и Фомин – в стартовом составе России на матч против Кипра
11 ноября, 18:32
Россия и Кипр проведут матч девятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.
Россия: Сафонов, Терехов, Сутормин, Дивеев, Осипенко, Головин, Фомин, Ерохин, Мостовой, Смолов, Миранчук.
- В первом матче Россия победила Кипр со счетом 2:0. 24 года назад Россия пропустила единственный гол от Кипра в истории. После этого были четыре победы с общим счетом 9:0.
- Россия – лидер группы Н. После восьми туров она набрала 19 очков и на два опережает Хорватию, с которой сыграет в последнем матче отбора.
Где смотреть матч Россия – Кипр
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