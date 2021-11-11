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Кипр
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#Россия #ЧМ-2022 #Кипр

Мостовой, Осипенко и Фомин – в стартовом составе России на матч против Кипра

11 ноября, 18:32

Россия и Кипр проведут матч девятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

Россия: Сафонов, Терехов, Сутормин, Дивеев, Осипенко, Головин, Фомин, Ерохин, Мостовой, Смолов, Миранчук.

  • В первом матче Россия победила Кипр со счетом 2:0. 24 года назад Россия пропустила единственный гол от Кипра в истории. После этого были четыре победы с общим счетом 9:0.
  • Россия – лидер группы Н. После восьми туров она набрала 19 очков и на два опережает Хорватию, с которой сыграет в последнем матче отбора.

Где смотреть матч Россия – Кипр

Прогноз на матч Россия – Кипр

Матч завершен
Россия
Ерохин 4
Смолов 55
Мостовой 56
Сутормин 62
Заболотный 81
Ерохин 87
6:0
Матч завершен
Кипр
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РФС
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