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ЧМ-2022
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Россия при Карпине ни разу не пропустила за три матча. Статистика голов – 4:0
07 сентября, 23:43
Сборная 🇷🇺 России провела три отборочных матча к ЧМ-2022 под руководством Валерия Карпина: две победы и одна ничья.
За это время команда ни разу не пропустила:
- 🇭🇷 Хорватия – 0:0
- 🇨🇾 Кипр – 2:0
- 🇲🇹 Мальта – 2:0
До этого Россия пропускала во всех трех матчах отбора к ЧМ-2022. У нее четыре пропущенных мяча.
Во всех матчах в воротах при Карпие стоял Маринато Гильерме, который не попал в состав сборной России на Евро-2020.
После шести туров Россия занимает второе место в группе. У нее 13 очков. Столько же у Хорватии, которая идет выше по дополнительным показателям.
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