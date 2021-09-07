Россия
ЧМ-2022
Валерий Карпин
Кипр
Хорватия
Мальта
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#Россия #Валерий Карпин #Хорватия #ЧМ-2022 #Мальта #Кипр

Россия при Карпине ни разу не пропустила за три матча. Статистика голов – 4:0

07 сентября, 23:43

Сборная 🇷🇺 России провела три отборочных матча к ЧМ-2022 под руководством Валерия Карпина: две победы и одна ничья. 

За это время команда ни разу не пропустила:

  • 🇭🇷 Хорватия – 0:0
  • 🇨🇾 Кипр – 2:0
  • 🇲🇹 Мальта – 2:0

До этого Россия пропускала во всех трех матчах отбора к ЧМ-2022. У нее четыре пропущенных мяча.

Во всех матчах в воротах при Карпие стоял Маринато Гильерме, который не попал в состав сборной России на Евро-2020.

После шести туров Россия занимает второе место в группе. У нее 13 очков. Столько же у Хорватии, которая идет выше по дополнительным показателям.

Матч завершен
Россия
Смолов 10
Бакаев 84
2:0
Матч завершен
Мальта
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Источник:
Гол.ру
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