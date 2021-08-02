Карпин объяснил уход из «Ростова»: «Если не могу посвятить команде все свои силы – это риск нанести вред»

Валерий Карпин ушел из «Ростова». Его цитата:

«Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех – и для ФК «Ростов», и для сборной России.

Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время – это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом.

Понимая всю сложность ситуации, осознав, как будет сложно мне, и как это может отразиться на «Ростове», мы приняли это тяжелое решение. Если не оправдал чьих-то ожиданий – простите. Мы старались. Делали все, как умеем, и все, что в наших силах»

«Ростов» при Карпине финишировал на 11-м, 9-м, 5-м и снова 9-м местах. В Лиге Европы-2020/21 «Ростов» вылетел от израильского «Маккаби».

Ранее Карпин стал тренером сборной России.